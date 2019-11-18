Ситимобил — современное такси, которое доступно пассажирам и уже полюбилось водителями. Более 20 000 поездок в день, постоянно расширяем горизонты. На сайте можете найти номера телефонов, просто выберите город.

Устраивает Ситимобил? Да Нет

Города, в которых есть Ситимобил такси

Б

Балашиха

В

Видное, Воронеж

Д

Долгопрудный, Домодедово

Е

Екатеринбург

Ж

Жуковский

З

Зеленоград

И

Ивантеевка

К

Казань, Королев, Красногорск, Краснодар, Красноярск

Л

Люберцы, Лобня

М

Москва, Мытищи

Н

Нижний Новгород, Новосибирск, Ногинск

О

Одинцово, Омск, Орехово-Зуево

П

Пермь, Подольск,Пушкино

Р

Раменское, Реутов, Ростов-на-Дону

С

Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Солнечногорск, Солнцево, Сходня

Т

Тольятти

У

Ульяновск, Уфа

Х

Химки

Ч

Челябинск

Щ

Щелково

Э

Электросталь, Энгельс

Я

Ярославль

При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки.

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