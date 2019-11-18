Сити мобил

Ситимобил

Ситимобил — современное такси, которое доступно пассажирам и уже полюбилось водителями. Более 20 000 поездок в день, постоянно расширяем горизонты. На сайте можете найти номера телефонов, просто выберите город.

Устраивает Ситимобил?
ДаНет

Города, в которых есть Ситимобил такси

Б

Балашиха

В

ВидноеВоронеж

Д

ДолгопрудныйДомодедово

Е

Екатеринбург

Ж

Жуковский

З

Зеленоград

И

Ивантеевка

К

КазаньКоролевКрасногорскКраснодарКрасноярск

Л

ЛюберцыЛобня

М

МоскваМытищи

Н

Нижний НовгородНовосибирскНогинск

О

ОдинцовоОмскОрехово-Зуево

П

ПермьПодольск,Пушкино

Р

РаменскоеРеутовРостов-на-Дону

С

СамараСанкт-ПетербургСаратовСолнечногорскСолнцевоСходня

Т

Тольятти

У

УльяновскУфа

Х

Химки

Ч

Челябинск

Щ

Щелково

Э

ЭлектростальЭнгельс

Я

Ярославль

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