Ситимобил — современное такси, которое доступно пассажирам и уже полюбилось водителями. Более 20 000 поездок в день, постоянно расширяем горизонты. На сайте можете найти номера телефонов, просто выберите город.
Устраивает Ситимобил?
Города, в которых есть Ситимобил такси
Б
В
Д
Е
Ж
З
И
К
Казань, Королев, Красногорск, Краснодар, Красноярск
Л
М
Н
Нижний Новгород, Новосибирск, Ногинск
О
П
Р
Раменское, Реутов, Ростов-на-Дону
С
Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Солнечногорск, Солнцево, Сходня
Т
У
Х
Ч
Щ
Э
Я
При возникновении вопросов обращайтесь в службу поддержки.
Для получения скидок на поездки, перейдите на страницу промокодов.
Если вы решили стать водителем, страница о работе в Ситимобил поможет вам определиться.
Свежие комментарии